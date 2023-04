Costco Wholesale : très mauvais signe ?

(Boursier.com) — Costco Wholesale, le groupe américain de distribution basé à Issaquah, a annoncé des ventes à comparable de mars plus faibles que prévu. Les ventes à comparable américaines hors essence ont augmenté de +0,9%, en dessous du consensus qui était d'environ +3%, marquant une nette décélération par rapport à la croissance de +3,5% enregistrée en février. Il s'agit de la plus faible progression en près de trois ans. Le trafic aux États-Unis a accéléré à +3,6% contre +3,1%, tandis que le panier (hors essence) est ressorti en baisse de 2,7%. Les ventes totales de mars ont été de 21,71 milliards de dollars, en augmentation timide de 0,5% en glissement annuel.

Un certain nombre de vents contraires ont pesé, notamment la base de comparaison difficile, le passage des dépenses discrétionnaires / coûteuses aux consommables, l'impact des prix dans l'alimentation et de l'essence, de plus faibles remboursements d'impôt et avantages SNAP (Programme d'aide supplémentaire à la nutrition), et une augmentation des préoccupations macroéconomiques découlant des turbulences dans le secteur bancaire. Les analystes étaient pourtant positifs concernant la capacité de Costco à générer un trafic important, soulignant la valeur de ses offres d'adhésion.