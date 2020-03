Costco Wholesale : le coronavirus stimule les ventes

Costco Wholesale : le coronavirus stimule les ventes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Costco Wholesale, le groupe américain de distribution d'Issaquah, Washington, opérant sur le modèle du club-entrepôt sur abonnement, a annoncé pour son second trimestre fiscal un bénéfice de 931 millions de dollars soit 2,10$ par titre, contre 889 millions de dollars et 2,01$ par action un an auparavant. Les ventes se sont appréciées de 11% à 38,3 milliards de dollars, contre 34,6 milliards un an plus tôt, à la même période. A magasins comparables, la croissance est ressortie à 9% en glissement annuel. Le consensus de place sur la période close était logé à 2,05$ de bénéfice par action pour 38,2 milliards de dollars de ventes. Les comptes du groupe ont surtout bénéficié d'un solide mois de février, ce qui traduit sans doute les achats de précaution, du fait du risque lié au coronavirus.