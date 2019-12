Costco Wholesale en croissance au 1er trimestre

(Boursier.com) — Costco Wholesale a annoncé des revenus en croissance au 1er trimestre fiscal et un bénéfice net de 844 millions de dollars, 1,90$ par titre, à comparer à un profit par action de 1,73$ un an plus tôt. Les revenus du détaillant américain ont totalisé 36,24 milliards de dollars, contre 34,3 Mds$ l'an dernier, à la même époque. Le consensus de place se situait pour sa part à 1,73$ de bpa pour 39,9 Mds$ de revenus trimestriels.