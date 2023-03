Costco Wholesale : des ventes inférieures aux attentes

(Boursier.com) — Costco Wholesale, le groupe américain de distribution basé à Issaquah, a battu hier soir le consensus de profit pour le trimestre clos, mais ses ventes sur la saison des fêtes de fin d'année sont ressorties inférieures aux anticipations de marché. Le groupe a dégagé sur la période close, son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice de 1,47 milliard de dollars et 3,3$ par action, contre 1,30 milliard de dollars ou 2,92 dollars par action sur la période correspondante de l'année antérieure. Les ventes totales ont atteint 55,3 milliards de dollars, contre 51,9 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 3,21$ de bpa et 55,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Costco a également annoncé des ventes de plus de 17 milliards de dollars en février, une augmentation de 4,7% en glissement annuel.