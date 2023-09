Costco Wholesale dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Costco Wholesale a publié hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 4,86$, contre 4,7$ de consensus et 4,2$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont totalisé quant à eux 78,9 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus de marché, contre 72,1 milliards de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Le groupe américain de distribution a réalisé pour le trimestre un bénéfice net de 2,16 milliards de dollars, contre 1,87 milliard de dollars un an auparavant. Le résultat net annuel a été de 6,29 milliards de dollars. A comparable et hors effets de change ou des prix de l'essence, la croissance US a été de 3,1% sur le trimestre clos, en glissement annuel, contre 7,4% au Canada et 4,4% sur les autres marchés internationaux, soit une croissance globale de 3,8% pour le groupe. Costco augmentera très probablement ses prix d'adhésions, mais n'est pas encore prêt à faire une annonce sur le sujet, selon le Wall Street Journal.