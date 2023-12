Costco Wholesale bat le consensus et annonce un dividende exceptionnel

(Boursier.com) — Costco Wholesale a publié hier soir, pour son premier trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 3,58$, contre 3,4$ de consensus et 3,10$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont totalisé quant à eux 57,8 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus de marché et en croissance de 6% par rapport à la période correspondante de l'an dernier. Le groupe américain de distribution a aussi indiqué qu'il allait distribuer aux actionnaires un dividende exceptionnel de 15$ par titre, premier dividende "spécial" du groupe depuis fin 2020. Pour le trimestre clos, Costco a affiché un bénéfice net de 1,59 milliard de dollars, à comparer à un profit de 1,36 milliard un an avant. Le dividende exceptionnel sera quant à lui payable le 12 janvier aux actionnaires enregistrés à la clôture du 28 décembre. Le montant agrégé de paiement s'élèvera à 6,7 milliards de dollars.