Costco en forte croissance, mais...

(Boursier.com) — Costco Wholesale, le distributeur d'Issaquah, Washington, a dépassé les attentes de marché pour le quatrième trimestre fiscal, mais le marché fait la fine bouche et le titre pourrait tout de même décliner ce jour. Pourtant, le groupe a amélioré de 27% son bénéfice et de 12% ses recettes. Sur le trimestre clos fin août, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 3,13$, contre 2,47$ sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus ont totalisé 53,4 milliards de dollars, alors qu'ils étaient de 47,5 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 2,8$ de bpa et 52,1 milliards de revenus. Les ventes à comparable sur le trimestre ont grimpé de 11% aux USA, 9,1% au Canada et 16,1% à l'international.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020, Costco a réalisé ainsi un profit de 4 milliards de dollars, contre 3,66 milliards un an avant.