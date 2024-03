Costco corrige à Wall Street

(Boursier.com) — Costco a battu le consensus de profit hier soir, mais ses revenus sont ressortis inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024. Le géant américain de la distribution sur le modèle de club-entrepôt accessible par adhésion aux particuliers et aux professionnels, a affiché un bénéfice ajusté trimestriel par action de 3,92$, dépassant largement le consensus (3,6$ environ). Les revenus se sont élevés à 58,4 milliards de dollars, en hausse de 5,7% sur un an, mais légèrement inférieurs aux attentes puisque les analystes tablaient en moyenne sur un niveau de plus de 59 milliards de dollars. Les ventes à magasins comparables, hors essence et hors change, ont augmenté de 5,8%. Aux États-Unis, la croissance à comparable a été de 4,8%. Le Canada a dépassé les estimations avec une croissance des ventes à comparable de 9%. A l'international, la progression à comparable a été de 8,2%. Les cotisations des membres se sont élevées à 1,1 milliard de dollars contre 1 milliard de dollars il y a un an.