Costco bat le consensus

(Boursier.com) — Costco Wholesale, le groupe américain de distribution, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,97$, contre un consensus de 2,59$ et un niveau de 2,29$ un an plus tôt. Les revenus du groupe sur la période close en novembre ont été de 50,36 milliards de dollars, dépassant d'environ 1% le consensus, contre 43,2 milliards de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Le groupe adopte toutefois un ton assez prudent concernant la saison des fêtes de fin d'année, du fait des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient limiter la disponibilité de certains produits saisonniers. Costco évoque également "diverses pressions inflationnistes" provenant des coûts salariaux et de fret, de la demande, des pénuries, des délais (...). Costco demeure toutefois bien positionné pour l'exercice.