Costco affiche sa meilleure croissance depuis les années 90

(Boursier.com) — Costco Wholesale, le géant américain de la distribution, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 3,90$, contre 3,55$ de consensus et 3,13$ un an auparavant. Les revenus ont totalisé 62,7 milliards de dollars sur la période close en août, proches des attentes du consensus, contre 53,4 milliards de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. La pandémie de Covid-19 a même permis au groupe de réaliser sur l'ensemble de l'exercice sa meilleure croissance annuelle depuis les années 90.

La chaîne d'entrepôts accessibles sur adhésion uniquement a aussi décidé de restaurer les limitations d'achat sur certains articles, dont l'eau en bouteille ou l'essui-tout, sur fond "d'achats en panique" de certains clients, face à la croissance du nombre de cas covid.

Pour le trimestre clos, la croissance à comparable de l'activité, hors impact de l'essence et fluctuations de changes, a été de 9,4% en glissement annuel, contre 8% de consensus. La croissance des ventes consolidées a atteint 17,5%. Le bénéfice net a représenté 1,67 milliard de dollars et 3,76$ par titre, contre 1,39 milliard un an avant.

Sur l'exercice, le bénéfice net s'est ainsi établi à 5,01 milliards de dollars et 11,27$ par titre, contre 4 milliards un an avant. Les revenus de l'exercice ont progressé de 17,7% à plus de 192 milliards de dollars.