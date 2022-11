Cosmétiques : Estée Lauder devancerait Kering dans la course à Tom Ford

(Boursier.com) — La course à la reprise de Tom Ford est toujours aussi indécise. Alors que le 'Wall Street Journal' écrivait il y a une semaine que Kering était en discussions avancées pour racheter la marque de luxe, le 'Financial Times' affirme qu'Estée Lauder est proche d'un accord pour racheter la marque de luxe pour environ 2,8 milliards de dollars, dette comprise. Le WSJ avait déjà rapporté, début août, que le fabricant américain de cosmétiques était en pourparlers pour racheter Tom Ford dans le cadre de ce qui pourrait être la plus importante acquisition jamais réalisée par la société. Estée Lauder serait particulièrement intéressée par l'activité beauté de Tom Ford, avec laquelle elle a un accord de licence de longue date. Mais un accord avec Kering pourrait avoir plus de sens stratégique compte tenu de son expertise dans la mode et les accessoires haut de gamme, soulignait le WSJ.