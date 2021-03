Corsair a reçu son premier Airbus A330neo

Crédit photo © Airbus FIXION GWLNSOD

(Boursier.com) — Corsair a pris livraison de son premier A330-900, loué auprès d'Avolon. En choisissant un total de cinq A330neo, Corsair met en oeuvre sa stratégie visant à devenir un opérateur tout A330. L'avion dispose de 352 sièges répartis en trois classes, "offrant tout le confort et les commodités de la cabine 'Airspace' d'Airbus, y compris un système de divertissement à bord (IFE) de pointe et une connectivité WiFi complète dans toute la cabine". L'A330neo est équipé des moteurs Trent 7000 de dernière génération de Rolls-Royce. Outre la nouvelle option de motorisation, l'appareil bénéficie d'une multitude d'innovations, notamment des améliorations aérodynamiques et de nouvelles ailes et ailettes qui, ensemble, contribuent à réduire de 25% la consommation de carburant et les émissions de CO2.