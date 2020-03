Coronavirus : Ymagis fait le point sur l'impact de la crise

(Boursier.com) — Ymagis indique que les chiffres 2020 qui ont été inclus dans le communiqué du 2 décembre 2019 ne pourront pas être atteints compte tenu de la crise du COVID-19. La plupart des pays ayant décidé la fermeture des lieux publics, dont les cinémas, cette période devrait avoir directement et indirectement un impact significatif sur le chiffre d'affaires et les résultats du groupe tout au long de 2020.

Compte tenu de cette situation, Ymagis entend faire appel au plus tôt à tous les dispositifs mis en place par les puissances publiques en France comme dans les autres pays où le groupe est présent, afin de lui permettre de minimiser l'impact de cette crise et de garantir la continuité d'exploitation du groupe. Un état plus précis de la situation sera dressé dans plusieurs semaines, à l'issue de cette crise d'une nature exceptionnelle.