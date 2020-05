Coronavirus : XPO Logistics Europe tiendra son AG à huis clos

(Boursier.com) — XPO Logistics Europe annonce que dans le contexte de la pandémie du COVID-19, son Assemblée générale ordinaire se tiendra exceptionnellement à huis clos, le 28 mai 2020, à 10h, au siège social, à Lyon, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Le lieu et les modalités de participation et de vote à l'assemblée générale, tels que décrits dans l'avis de réunion no49 publié au Balo le 22 avril, sont ainsi modifiés. Les modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale seront prochainement détaillées dans l'avis de convocation, dans la brochure de convocation et sur le site internet de la société.

Les actionnaires ne pourront pas demander leur carte d'admission pour assister à l'Assemblée physiquement et sont par conséquent invités à voter à distance, en amont de l'Assemblée.

Les modalités de participation à l'Assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale 2020 sur le site internet de XPO Logistics Europe.