Coronavirus : Xilam Animation fait le point

(Boursier.com) — Depuis le début de la crise sanitaire mondiale du Covid-19, Xilam Animation a pris des mesures visant à protéger la santé de ses collaborateurs, tout en assurant la poursuite de l'activité normale. Compte tenu des annonces de la Présidence de la République et du gouvernement, Xilam a mis en oeuvre son plan de continuité d'activité, permettant aux équipes de travailler à distance.

A ce jour, Xilam n'a pas identifié d'impact défavorable de l'épidémie du Covid-19 sur ses activités de production et de vente.

Xilam anticipe un rattrapage sur 2021 de tout décalage pris au cours des semaines de confinement.

Dans le cas où le confinement venait à perdurer au-delà des attentes actuelles, la société ferait un nouveau point sur ses perspectives.

Rappelons que Xilam Animation vient de publier ses comptes 2019. La société a dégagé un résultat net part du groupe de 6,85 ME, en vive hausse de +32,9% (5,15 ME au 31 décembre 2018). Au regard du chiffre d'affaires, il représente une marge nette de 22,8% (18,5% à fin 2018). A fin 2019, le groupe disposait d'une trésorerie disponible de 20 ME au 31 décembre 2019 (2,3 ME au 31 décembre 2018), en forte hausse sous l'effet principalement du tirage des emprunts obligataires pour 12,1 ME (Euro PP), d'un effet de +2,2 ME d'augmentation de la dette auto-liquidative, mais aussi des bonnes performances de son activité. Dans un contexte de croissance, l'endettement net du groupe a été ramené à 3,5 ME (7,8 ME à fin décembre 2018), alors même que le modèle financier de l'entreprise présente un BFR structurellement positif. Les fonds propres s'élèvent à 55,3 ME (48,2 ME).