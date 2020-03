Coronavirus : Witbe fait le point

Crédit photo © Witbe

(Boursier.com) — Witbe dresse un point de situation relatif à la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur son organisation et son activité. Depuis la mi-mars, conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé et des autorités locales, la majeure partie des collaborateurs de Witbe travaille à distance. Seules les équipes en charge de la production et de l'expédition des robots continuent d'oeuvrer sur site, lorsque c'est nécessaire, dans le respect le plus strict des règles de sécurité sanitaire préconisées pour lutter contre la propagation de ce virus.

Witbe a pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir le plus haut niveau de service :

- Les équipes des Ventes et des Opérations sont opérationnelles et assurent la relation commerciale et le déploiement des projets ;

- Les équipes Qualité sont disponibles et assurent le support pour tous les clients, en Europe et aux Etats-Unis ;

- Les équipes R&D continuent d'oeuvrer normalement au développement des nouvelles versions des produits, avec de nouvelles fonctionnalités, et ne devraient subir aucun retard notable ;

- Les équipes administratives et financières remplissent leurs missions dans des conditions normales grâce aux outils de travail à distance mis en place par Witbe.

Activation de toutes les licences produit

Au regard de ces circonstances exceptionnelles, pour toute la durée du confinement, Witbe a pris la décision d'activer toutes les licences produit possibles, permettant à ses clients une utilisation illimitée des technologies Witbe : activation de licences sur des équipements supplémentaires ou augmentation du nombre d'utilisateurs. Le groupe espère ainsi accompagner au mieux ses clients dans l'évolution de leurs organisations.

La situation étant par nature extrêmement évolutive et sa durée aujourd'hui incertaine, il est pour l'instant difficile d'en quantifier les effets sur l'activité en 2020, la conjoncture économique dégradée étant de nature à entraîner des arbitrages ou une baisse de la demande au cours des prochains mois.

Face à cette situation, Witbe a pris contact avec ses partenaires financiers pour la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositifs bancaires et gouvernementaux afin de préserver sa trésorerie au cours des prochains mois.