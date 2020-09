Coronavirus : Walt Disney supprime 28.000 postes aux Etats-Unis !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise du coronavirus pèse lourdement sur le géant des loisirs Walt Disney, qui a annoncé mardi soir un plan massif de 28.000 suppressions d'emplois aux Etats-Unis. L'activité du groupe américain a été rudement affectée dans ses parcs à thème, mais aussi dans la production de films et dans les croisières, des secteurs où la pandémie de coronavirus a entraîné une dramatique chute de la demande.

L'action Walt Disney, qui a reculé de plus de 13% depuis le début de l'année, cédait encore 1,3% mardi soir à Wall Street dans les cotations post-séance, après l'annonce du plan de réduction d'effectifs.

"Ces derniers mois, nous avons été forcés de faire un certain nombre d'ajustements nécessaires, et malgré la décision difficile de ce jour, nous pensons que les mesures prises nous permettront d'émerger plus efficaces et efficients lorsque la situation reviendra à la normale", a déclaré Josh D'Amaro, le président de la branche "Disney Parks, Experiences and Products" dans une lettre aux salariés de Disney. Environ les deux tiers des postes perdus sont des emplois à temps partiel, a précisé M. D'Amaro.

Les parcs Disneyland et California Adventure en Califonie sont toujours fermés en raison du Covid-19, tandis que les autres parcs du groupe (Floride, Paris, Shanghai, Japon et Hong Kong) ont rouvert avec une capacité d'accueil réduite pour des raisons sanitaires. Au 2e trimestre 2020, cette situation dans les parcs d'attraction a entraîné une perte d'exploitation de 1,96 milliard de dollars pour la branche parcs et produits de consommation de Disney.