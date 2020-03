Coronavirus : Vogo fait le point

Coronavirus : Vogo fait le point









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vogo qui a publié ses comptes 2019 effectue un point sur son exposition à la crise sanitaire du coronavirus...

Après un début d'année en forte croissance, l'impact du Covid-19 a été immédiat pour Vogo avec : le report de grands évènements sportifs nationaux et internationaux ; un ralentissement des prises de commandes et ; le ralentissement de la production lié à l'arrêt d'activité de certains sous-traitants. Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par cette crise sanitaire, le Groupe a mis en oeuvre des mesures rapides pour protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de ses équipes. Vogo a également décidé de reporter l'annonce de son plan stratégique prévue le 31 mars. Cette présentation interviendra dès la sortie de crise, dont l'ampleur et la durée restent inconnues à ce jour.

A ce jour, il serait prématuré d'indiquer avec précision l'impact chiffré de la pandémie Covid-19 sur l'activité du Groupe. Vogo reste extrêmement attentif à l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable sur son activité .

Les actions mises en place

Face à cette situation, le Groupe a également mis en oeuvre des actions en vue de préserver une situation financière saine. Vogo a ainsi instauré un contrôle strict des coûts pour limiter la consommation de trésorerie durant cette période de crise en faisant appel à différentes mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement français (report de charges sociales et patronales, report des remboursements d'emprunt et de crédit-bail jusqu'à 6 mois, souscription d'un Prêt Garanti par l'Etat, congés pour garde d'enfant, demande de versement accéléré du CIR, ...).

Des actions sont également en cours en matière de sécurisation des financements et d'efficacité de recouvrement.

Vogo dispose d'une trésorerie de 6,5 millions au 31 décembre 2019. Elle a été renforcée par l'obtention d'un financement de Bpifrance d'un montant de 1,796 ME. Le plan de marche R&D est maintenu. La continuité d'activité des équipes de R&D permet ainsi la poursuite du développement de nouvelles fonctionnalités à haute valeur ajoutée afin de conforter l'avance technologique des solutions audio et vidéo du Groupe.

Vogo travaille notamment sur des innovations permettant le portage de sa solution VogoSport vidéo sur le réseau 5G et des fonctionnalités "pro" destinées à la santé des sportifs qui intègreront de l'Intelligence Artificielle (IA). Ces développements technologiques et la poursuite de l'activité de demandes de brevets constitueront un nouvel avantage concurrentiel décisif dans l'univers de la Sportech.

Enfin, le Groupe poursuit également ses actions commerciales afin de se tenir prêt à rebondir à l'issue de cette crise. Ce maintien de l'activité commerciale s'est déjà illustré avec plusieurs nouveaux contrats en cours de finalisation. Le Groupe poursuit par ailleurs ses efforts commerciaux de diversification auprès de grands comptes (SNCF, EDF) dans les secteurs de l'industrie et des services sur lesquels les produits Vokkero disposent déjà d'une reconnaissance et d'un ancrage commercial forts.

Christophe Carniel, co-fondateur et Président Directeur Général de Vogo, commente : Ces mesures associées à la qualité technologique de nos solutions, la reconnaissance acquise auprès de nos clients dans l'audio et la vidéo et notre situation financière solide, avec notamment une trésorerie de plus de 6,5 millions d'euros nous permettent d'avoir toute confiance dans notre capacité à traverser cette crise. Avec l'ensemble de nos collaborateurs dont nous saluons le dynamisme et l'engagement constant, nous sommes convaincus que Vogo dispose de tous les atouts pour rebondir demain et retrouver rapidement sa trajectoire de croissance en France et à l'international .

En dépit de l'incertitude quant à la sortie de crise, le titre Vogo s'ajuge 4,7%, revenant à 8,06 euros dans le sillage de la publication annuelle.