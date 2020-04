Coronavirus : Vetoquinol rassure le marché

Coronavirus : Vetoquinol rassure le marché









Crédit photo © Vetoquinol

(Boursier.com) — Malgré la baisse d'activité annoncée pour 2e trimestre, l'action Vetoquinol gagne 1% en séance, revenant à 57 euros dans le mouvement de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020. A cette occasion, Vetoquinol est revenu sur les dispositions prises pour faire face à la crise sanitaire du COVID-19 et a effectué un point de trésorerie plutôt rassurant pour le marché.

Au 15 avril, Vetoquinol avait ainsi mis en place un dispositif qui a permis de prendre les mesures d'urgence nécessaires suivant 3 principales étapes.

Le plan d'action de Vetoquinol

D'une part, Vetoquinol a axé ses actions sur la mise en sécurité des collaborateurs avec : la communication et le rappel des gestes barrières ; l'organisation du travail aménagée avec la généralisation du télétravail pour tous les collaborateurs dont les fonctions le permettent ; et la mise en quatorzaine des salariés ayant pu être en contact avec des personnes confirmées comme contaminées. Toutes ces mesures immédiates ont permis de préserver la santé des collaborateurs et de maintenir grâce à l'engagement de tous les activités du laboratoire et en particulier un bon niveau de production

D'autre part, Vetoquinol a mis en oeuvre de mesures visant à protéger l'activité du laboratoire d'une baisse sensible d'activité et à protéger les emplois des salariés. Il s'agit d'adapter temporairement le fonctionnement du laboratoire avec des mesures ciblées et priorisées d'arbitrage et de réduction des frais de fonctionnement pendant la durée de la crise. A ce titre, la société a engagé des démarches pour avoir recours aux dispositifs d'accompagnement financier des entreprises mis en place par certains états.

Enfin, Vetoquinol prépare d'ores et déjà la sortie de crise sanitaire afin de s'assurer que l'activité du laboratoire aura la capacité de redémarrer rapidement, et pourra répondre aux besoins du marché lorsque la demande pour les médicaments aura repris normalement.

Avec la crise sanitaire mondiale actuelle, nous vivons une situation inédite et exceptionnelle à tous points de vue. Après un solide 1er trimestre qui reflète notamment les mesures que nous avons prises pour assurer la continuité d'approvisionnements de nos médicaments sur nos marchés, nous anticipons une baisse de notre activité au 2e trimestre, principalement dans le segment des animaux de compagnie. Nos équipes continuent dans le même temps la préparation de l'intégration au 2e semestre 2020 des familles de produits Drontal et Profender , commente Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol, qui poursuit : Pendant toute la durée de cette crise, notre laboratoire demeure mobilisé pour répondre à notre devoir de santé publique et de continuité des soins des animaux d'élevage et de compagnie. Nous avons pu, dans la limite de nos moyens, donner des masques, combinaisons et solutions hydro-alcooliques aux différents établissements de santé proches de nos usines de fabrication. La continuité des soins est de notre responsabilité en tant qu'entreprise de santé et illustre tout ce que nous mettons en oeuvre à notre échelle pour relever les défis de cette pandémie mondiale Covid-19 .

Trésorerie rassurante pour le marché

Le 1er trimestre de l'exercice s'est montré solide avec un chiffre d'affaires de 103,4 millions d'euros, en hausse de +13,7% à données publiées et de +13,4% à changes constants. Dans le contexte difficile de la pandémie COVID-19, le spécialiste de la santé animale pourra s'appuyer sur une trésorerie solide puisque supérieure à 100 ME et plus de 15 ME de lignes de trésorerie non utilisées au 15 avril. Au-delà de la crise sanitaire, ces fonds doivent, rappelons-le, permettre de finaliser l'acquisition de la gamme Drontal et Profender auprès d'Elanco.