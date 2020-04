Coronavirus : vers une remise en cause des objectifs financiers chez Ekinops ?

Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — A l'occasion de la mise à disposition de son Document d'enregistrement universel au titre de l'exercice 2019 (URD 2019), Ekinops réalise un nouveau point de situation des impacts de la pandémie de coronavirus (Covid-19) sur son organisation et son activité.

Plan de continuité d'activité

Conformément aux prescriptions des gouvernements des pays dans lesquels le groupe dispose d'une présence physique, Ekinops a mis en oeuvre les mesures de précaution nécessaires pour sécuriser ses collaborateurs, contribuer à freiner la propagation du virus, et minimiser l'impact de la situation sur son activité. En outre, le plan de continuité d'activité a été mis en oeuvre visant à assurer la continuité du maximum de services, tant en termes de livraison de produits que de support clients.

A ce jour, la société n'a pas eu à avoir recours au dispositif d'activité partielle.

Tous les sites sont ouverts

Depuis la mi-mars, les collaborateurs de l'entreprise pour lesquels cette disposition est possible travaillent à distance et des règles sanitaires strictes sont appliquées sur tous les sites du groupe à travers le monde. Ekinops rappelle que la production de ses équipements est intégralement réalisée en Europe, à partir de sites d'assemblage basés en France, en Belgique et en Hongrie.

A ce jour, tous ces sites sont ouverts et en mesure de produire les équipements Ekinops. L'organisation du travail mise en place, visant à respecter les règles sanitaires de sécurité et protéger les collaborateurs, est toutefois de nature à ralentir la productivité. Sur le site Ekinops de Louvain (Belgique), les gestes barrières et les mesures de sécurité génèrent ainsi une légère baisse de la productivité.

Ralentissement de productivité

La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est pour l'instant difficile d'en quantifier précisément les effets sur l'activité en 2020, en particulier si la crise sanitaire se prolongeait ou si les mesures de confinement venaient à se durcir.

Cette situation pourrait avoir un impact sur le niveau d'activité du groupe et serait par conséquent susceptible de remettre en cause les objectifs financiers de l'exercice. Le groupe tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.

En matière d'approvisionnements, Ekinops a anticipé en commandant tôt les composants et pièces pour effectuer les livraisons d'équipements du 1er trimestre 2020 et d'une grande partie du 2e trimestre. Du fait du redémarrage progressif de l'activité en Chine, les tensions sur l'approvisionnement de certains composants ne causent plus à ce jour un sujet majeur d'inquiétude pour le groupe.