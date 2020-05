Coronavirus : un point bas d'activité en avril pour IT Link

Coronavirus : un point bas d'activité en avril pour IT Link









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IT Link effectue un nouveau point d'activité dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19. Comparativement aux premières semaines du confinement, l'activité a atteint son point le plus bas au mois d'avril avec un taux d'activité mensuel estimé en baisse de 38% par rapport à la même période en 2019.

La situation est désormais à l'organisation d'une reprise progressive et sécurisée de la production sur site client.

La situation financière d'IT Link reste solide. Au 28 avril 2020, la trésorerie du Groupe s'élève à 4,6 ME à laquelle peuvent s'ajouter 7,9 ME provenant de la réserve mobilisable de créances affacturées et des lignes de découverts bancaires autorisés pour 1,3 ME.

A ce stade, la perspective d'un retour à un niveau d'activité comparable à celui d'avant la crise reste incertaine et sujette à l'évolution du contexte économique. Néanmoins, la diversité des secteurs d'activité de ses clients, l'existence de contrats pluriannuels, la continuité dans la vente de solutions métiers et la production en centre de services offrent au Groupe une bonne capacité de résilience.

En conséquence, le principe de continuité d'exploitation a été confirmé pour l'arrêté des comptes de l'exercice.

Le groupe IT Link publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, le 19 mai.