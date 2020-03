Coronavirus : un impact limité pour Videlio

Coronavirus : un impact limité pour Videlio









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Face à la crise sanitaire actuelle, le Groupe Videlio assure avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de ses collaborateurs et la continuité de son activité. Videlio suit attentivement l'évolution de cette pandémie . Une cellule de gestion de crise dédiée a été mise en place au niveau du Groupe et reste en communication permanente avec les différentes entités, la santé des collaborateurs et de leurs familles étant une priorité.

Le Directoire a pris la décision de fermer l'ensemble des bureaux et de permettre à chacun de travailler à distance afin de préserver le maintien de l'activité du groupe.

Impact limité du Coronavirus

En dépit de l'incertitude engendrée par ce contexte en France, en Italie et aux USA, le Groupe estime que le COVID-19 devrait avoir un impact globalement limité sur ses activités. Afin d'évaluer cet impact, Videlio a mis en place des procédures de suivi continu des conséquences que peut avoir l'épidémie sur ses activités, en particulier pour celles du Pôle Evénementiel et celles dépendant de la Chine notamment pour les approvisionnements (Pôle Corporate).

A ce jour, il apparaît probable que les répercussions défavorables seront largement atténuées par la forte demande de solutions de communication unifiée dans un contexte de développement du travail à distance.

Pour le Pôle Entertainment (55 % du chiffre d'affaires du Groupe), lde'activité Cruise -basée aux USA, en France et en Italie- ne devrait connaître qu'un impact relativement modeste sur 2020. Le newbuild (55% du CA) n'est pas affecté. Aucun projet n'est annulé, mais ils subissent des décalages de calendrier liés à la fermeture provisoire des chantiers navals.

Pour l'activité Media, qui fournit équipements et services aux chaines de télévision, ne devrait être que peu impactée. Elle continue à honorer les contrats en s'adaptant aux demandes des clients qui maintiennent leurs activités.

Suite à l'annulation ou au report de la quasi-totalité des événements prévus sur la période de confinement, l'activité événementielle est la plus touchée. L'ensemble des mesures gouvernementales exceptionnelles proposées pour accompagner les entreprises a été activé sur Videlio - Events. Les événements reportés comme Roland Garros devraient apporter un surcroît d'activité sur la 2e partie de l'année.

Pour le pôle Corporate (45 % du chiffre d'affaires du Groupe), l'activité de Videlio - IEC connaît une baisse d'activité sur certains projets. Celle-ci est cependant compensée par une croissance des ventes de solutions de collaboration à distance. Il est à noter qu'aucun projet n'est annulé, leur réalisation étant replanifiée post-confinement, et que le carnet de commandes continue à croître. Videlio table sur un accroissement de l'activité sur le deuxième semestre.

Enfin, l'activité de Kross, solutions de conciergerie, de Smart-Building et de visioconférence en mode SaaS, maintient sa croissance dans un contexte de forte demande de solutions de communication unifiée en mode Cloud pour accompagner le télétravail des collaborateurs de ses clients.