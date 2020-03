Coronavirus : un impact limité chez Lexibook...

(Boursier.com) — Depuis plusieurs semaines, Lexibook a pris toutes les mesures nécessaires afin de surveiller le développement et limiter les impacts de l'épidémie de Covid-19. Les actions rapides ont contribué à minimiser les effets négatifs sur son activité et celle de ses clients et fournisseurs.

Continuité des activités

Depuis lundi 16 mars 2020, la quasi-totalité des équipes en France est en télétravail. Aucun cas de malade n'est à signaler dans les effectifs à ce jour. La mise en oeuvre du plan de continuité d'activité de Lexibook s'est déroulée sans difficulté en France, en Espagne, au Royaume-Uni et à Hongkong.

Lexibook reste pleinement opérationnel malgré les mesures de confinement en vigueur dans beaucoup de pays. A Hongkong en particulier, centre de gravité du Groupe, le développement des produits n'a pas été perturbé et les nouveautés sortiront normalement sur 2020. La production en Chine a repris progressivement et Lexibook continue ainsi à livrer la majorité de ses commandes dans des conditions relativement normales en dépit des circonstances.

Impact sensible sur le niveau d'activité à court terme

Les mesures de confinement qui se généralisent dans de nombreux pays commencent toutefois à avoir un impact sensible sur le niveau d'activité à court terme, même si la crise survient en période creuse d'activité.

La production chinoise a d'abord été impactée sur les mois de février/mars provocant des reports de commandes (environ 400 kE) et des frais logistiques inattendus (transport aérien et express pour environ 100 kE). Néanmoins les productions chinoises ont repris et retrouveront en avril un rythme quasiment normal.

Lexibook a ensuite fait face à l'annulation de plusieurs commandes de ses clients européens, du fait de leur fermeture en raison de l'épidémie.

La situation est extrêmement évolutive et il est pour l'instant difficile d'en quantifier les effets. Certaines commandes suspendues pourraient reprendre rapidement. Mais dans le même temps, la conjoncture économique dégradée et incertaine est de nature à entraîner des arbitrages et une baisse de la demande.

Cette situation n'est cependant pas susceptible de remettre en cause les objectifs financiers annuels de l'exercice 2019/20, ajustés très légèrement à la baisse , assure le management.

Maintien d'une activité commerciale intense

Dans ce contexte, la première priorité de Lexibook est de se mobiliser auprès de ses clients, afin de poursuivre le plus efficacement possible les actions commerciales en cours et confirmer le lancement des nouveaux projets et les référencements de fin d'année.

Lexibook entend également maintenir une activité commerciale intense, en l'orientant vers les clients qui conservent du potentiel notamment à l'international.

Lexibook a par ailleurs recours à l'activité partielle à compter du 25 mars pour l'ensemble de ses équipes françaises pour une durée d'au moins 2 semaines.

De la trésorerie

Sur le plan financier, Lexibook dispose de la trésorerie nécessaire pour affronter ce contexte troublé. Après l'augmentation de capital réalisée en décembre, l'ensemble des lignes bancaires nécessaires a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2021 et une nouvelle banque s'associera par ailleurs au pool à compter du 1er Juin pour de nouveaux crédits de campagne pour la saison.

Par ailleurs, Lexibook a obtenu un prêt moyen terme auprès de Vatel Capital à hauteur de 1,5 ME sur 5 ans amortissables mensuellement. Les fonds ont été libérés en mars 2020. Lexibook sollicite également le soutien de la BPI pour renforcer ses financements en complément des 3 ME levés récemment.

