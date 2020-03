Coronavirus : Ubisoft met gratuitement des jeux à disposition

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Dans le contexte pandémique du Covid-19 et à un moment où il convient pour beaucoup de s'occuper à domicile, Ubisoft indique que 'Child of Light' et d'autres jeux de son catalogue seront jouables gratuitement.

'Child of Light' sera ainsi disponible gratuitement en téléchargement sur PC via Uplay du 24 au 28 mars.

En outre, Ubisoft continuera à proposer des week-ends gratuits de ses plus grands jeux à commencer par 'Assassin's Creed Odyssey', qui sera disponible gratuitement ce week-end sur Xbox One, PlayStation 4 et PC via Uplay. Les joueurs pourront bénéficier de l'expérience complète de l'Edition Standard du jeu, et ainsi explorer Athènes et Sparte pendant la guerre du Péloponnèse ou encore traverser la méditerranée et affronter des créatures mythologiques.

Dès le week-end prochain 'Ghost Recon Breakpoint' sera à son tour offert gratuitement sur Xbox One, PlayStation 4 et PC via Uplay.

Codez avec Les Lapins Crétins !

'Les Lapins Crétins : Apprends à Coder' est également disponible gratuitement. 'Les Lapins Crétins: Apprends à Coder' introduit les idées et les concepts de l'apprentissage du code dans un jeu où les joueurs ont pour mission de nettoyer un vaisseau spatial envahi par des Lapins Crétins.

Ce jeu est un outil éducatif amusant permettant d'apprendre les bases de la programmation. Le jeu ne requiert aucune connaissance préalable du code. Les instructions sont présentées dans des menus accessibles et faciles à comprendre avec une interface qui encourage l'expérimentation et l'apprentissage à un rythme confortable. Le jeu est accessible à toutes les personnes sachant lire. Il est disponible en anglais et français.