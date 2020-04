Coronavirus : Transgene tiendra son Assemblée générale à huis clos

(Boursier.com) — Prenant acte des mesures de restriction de circulation et de regroupement de personnes, la société de biotechnologie Transgene tiendra son Assemblée générale mixte, le 27 mai 2020 à 10h, exceptionnellement à huis clos et sans la présence physique de ses actionnaires.

Les actionnaires sont vivement encouragés à voter par correspondance en amont de l'Assemblée générale ou à donner pouvoir au Président. Compte tenu de l'effet possible de la pandémie de Covid-19 sur les délais postaux, il est recommandé de retourner les formulaires de vote dans les meilleurs délais. L'Assemblée générale se tenant sans la présence des actionnaires, il ne sera pas possible de poser des questions en séance.

Transgene rappelle avoir mis en ligne ses documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte (assemblée générale ordinaire et extraordinaire). L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) no 41 du 3 avril 2020. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à ladite Assemblée. Les modalités relatives à la tenue de cette Assemblée, à la demande de documentation et à la soumission de questions écrites en amont de l'Assemblée sont détaillées dans l'avis de réunion publié le 3 avril 2020 et sont également consultables sur le site.