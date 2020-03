Coronavirus</b> : Teleperformance</b> suspend ses objectifs financiers 2020

Coronavirus : Teleperformance suspend ses objectifs financiers 2020

Coronavirus : Teleperformance suspend ses objectifs financiers 2020









Crédit photo © Teleperformance

(Boursier.com) — La crise sanitaire mondiale liée au COVID-19 a conduit de nombreux pays à imposer à l'échelle nationale des mesures de confinement et des interdictions de déplacement. "Ce contexte entraîne l'économie mondiale dans une phase de crise systémique", estime Teleperformance qui poursuit : "Il s'agit-là d'une situation sans précédent."

Compte-tenu de cette situation exceptionnelle, le groupe a décidé de prendre toutes les mesures visant en priorité à garantir la sécurité de ses collaborateurs, la poursuite de l'activité de ses clients ainsi que sa solidité financière, dans le respect des directives des autorités dans chacun des pays où il est présent.

Quelles mesures chez Teleperformance ?

Dès le début de l'épidémie en Chine, Teleperformance a constitué un groupe de travail spécial chargé de mener des actions de prévention, une démarche saluée comme une des meilleures pratiques par les autorités de la province de Foshan. Se préparant dès le mois de janvier aux scénarios les plus pessimistes, le groupe a pris des mesures immédiates visant à atténuer les risques pour ses collaborateurs, aujourd'hui déployées au niveau mondial :

- constitution d'un groupe de travail dédié au COVID-19, chargé de diffuser les meilleures pratiques du groupe au niveau mondial en matière de prévention et de sensibilisation ;

- mise en place des règles de distanciation sociale, avec notamment le développement du travail à domicile ;

- désinfections fréquentes et mise à disposition de fournitures sur site, tels que gels désinfectant pour les mains, ainsi que contrôle de la température de toute personne pénétrant dans les sites du groupe ;

- restrictions des déplacements.

En outre, Teleperformance a déployé de nombreuses mesures d'urgence telles que le télétravail et des solutions digitales, pour garantir la continuité d'activité de se clients, dans le respect des normes et certifications en vigueur en matière de sécurité. Le télétravail a notamment été mis en place sur de nombreux sites du groupe dans les semaines qui ont suivi l'adoption des premières mesures sanitaires de prévention et de protection des salariés, notamment en Chine avec succès. Teleperformance a d'ailleurs comme objectif de développer le travail à domicile pour ses collaborateurs à un rythme soutenu sur les prochaines semaines.



Solidité financière

Le groupe bénéficie d'une structure financière solide et prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les effets négatifs de cette crise sur sa rentabilité et sa liquidité. Les outils de financement dont le groupe dispose aujourd'hui, et qu'il renforce activement, lui permettent de faire face aux aléas de cette crise.

Suspension des objectifs financiers 2020 , report d'AG

Au regard de la situation actuelle et compte tenu de la forte incertitude qui pèse sur l'activité pour les prochains mois, le groupe suspend les objectifs 2020 qui avaient été indiqués le 20 février dernier lors de la publication de ses résultats 2019, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure ou égale à +7% à données comparables et une progression supérieure ou égale à 10 points de base de la marge d'Ebita courant.

Dans ce contexte incertain, le Conseil d'administration de Teleperformance a décidé de reporter au 26 juin 2020 l'Assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 16 avril 2020.

Le Conseil se réunira prochainement en vue de convoquer cette Assemblée. Le Conseil se réserve le droit, au regard de l'évolution de la situation, d'amender les projets de résolution insérés dans l'avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) no25 du 26 février 2020 ou de soumettre tout autre projet de résolution qui se justifierait.

A ce stade, le groupe ne remet pas en cause le versement d'un dividende de 2,40 euros par action au titre de l'année 2019.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : "Au regard de la crise systémique que nous commençons à vivre actuellement, nos objectifs financiers de croissance du chiffre d'affaires et de progression des marges en 2020 se trouvent remis en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'évaluer l'impact de cette crise. Nous prenons les mesures adéquates pour surmonter cette épreuve et rester agile et performant. Nous actualiserons nos perspectives dès que l'environnement sanitaire et économique sera plus stable".