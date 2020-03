Coronavirus : Suez Environnement suspend ses objectifs 2020



(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Suez Environnement a procédé à un examen approfondi des actions mises en place par le Groupe pour s'adapter au contexte de Covid-19. Le Groupe Suez et l'ensemble de nos collaborateurs se concentrent pleinement sur la continuité du service dans tous les pays où nous sommes présents. Que ce soit pour la distribution d'eau potable, la gestion des eaux usées ou la collecte et le traitement des déchets municipaux, mais aussi l'approvisionnement en eau de qualité ou le traitement des déchets pour des industries vitales, Suez joue un rôle clé dans la protection de la santé publique. Tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs, Suez a mis en place les plans de continuité nécessaires, en solidarité avec les gouvernements, les clients des secteurs public et privé, qui à leur tour ont rapidement mis en place des mesures d'accompagnement pour nous aider à fournir ces services vitaux , assure le Conseil d'Administration.

Suez Environnement a procédé à une revue d'activité, précisant les impacts du COVID-19 sur les activités du groupe...

En Chine

En Chine, Suez Environnement avait déjà mentionné le 26 février les impacts liés au contexte épidémique de Covid-19, sur l'activité des incinérateurs de déchets dangereux mais également sur les volumes d'eau de Macao. Compte tenu d'un retour progressif de l'activité, Suez Environnement confirme que les impacts spécifiés le 26 février restent valables : 30 à 40 ME sur l'EBIT 2020, principalement au 1er trimestre, avec un retour progressif à une situation normale prévu pour l'instant au 2e trimestre.

En Europe et aux Amériques

En Europe et aux Amériques, bien que les actions gouvernementales aient été très récentes, Suez Environnement commence à voir les premiers impacts, par exemple sur les prix des matières premières et les volumes. Ce n'est pas uniforme... Dans certaines zones géographiques, certains secteurs industriels ou chez certaines clients, l'activité est normale.

S'il est trop tôt pour quantifier l'impact sur les objectifs 2020 de Suez Environnement, ceux-ci sont suspendus pour établir de nouveaux. Il est clair pour nous que, comme toutes les industries, nous sommes susceptibles d'être significativement impactés en 2020 par les conséquences du confinement de la population. Nous suivons de très près la situation et informerons le marché en temps voulu à mesure que les tendances se préciseront , indique le Conseil d'administration.