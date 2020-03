Coronavirus : Schneider Electric adopte un dispositif de protection des actionnaires en vue de l'AG

Coronavirus : Schneider Electric adopte un dispositif de protection des actionnaires en vue de l'AG









Crédit photo © Schneider

(Boursier.com) — Schneider Electric confirme la tenue de son Assemblée Générale, le 23 avril au Palais des Congrès de Paris, à 15h. Le groupe va cependant adapter son dispositif dans le contexte de la situation liée au Covid-19 (Novel Coronavirus). La santé et la sécurité de nos actionnaires, de nos collaborateurs et de toutes nos parties prenantes constitue notre priorité absolue , indique le Conseil d'administration de Schneider Electric.

Conformément aux recommandations de l'AMF, le groupe encourage les actionnaires à voter par correspondance via le formulaire de vote, donner un mandat de vote ou voter sur Internet via la plateforme de vote sécurisée.

Schneider Electric souhaite que les actionnaires posent électroniquement leurs questions écrites via l'adresse email dédiée (schneiderAGM@se.com) en y joignant un justificatif de leur qualité d'actionnaire pour que la question soit prise en compte.

Par ailleurs, l'Assemblée générale sera retransmise en direct sur le site Internet de Schneider Electric et les actionnaires pourront la suivre à leur guise.

Cette année, il n'y aura ni cadeau, ni buffet, ni stand prévus lors de l'événement.

Schneider Electric précise encore : En toute hypothèse, les personnes assistant physiquement à l'Assemblée générale devront respecter les consignes de sécurité sanitaire données sur place pour le bon déroulement de l'évènement .

Tous les détails d'encadrement de cette AG figureront en amont sur le site internet de la société.