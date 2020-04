Coronavirus : quels sont les dispositions et impacts chez Ascencio ?

(Boursier.com) — Après près de 4 semaines de confinement, Ascencio souhaite, avec un peu de recul, donner un premier aperçu de l'impact de cette crise sanitaire sur ses activités. La durée et l'évolution de la pandémie seront des facteurs critiques et essentiels qui détermineront l'impact réel de cette crise , indique l'entreprise qui tient avant tout à exprimer son respect à ceux qui oeuvrent avec courage contre ce virus et son soutien aux familles endeuillées .

Quelles mesures adoptées ?

Afin de protéger la santé de ses équipes, de ses clients et celle de tous, Ascencio a, dès le 13 mars, opté pour une gestion digitale de ses activités et un télétravail généralisé. L'activité est soutenue et ses équipes sont motivées et désireuses de gérer au mieux cette épreuve.

Dans les 3 pays où Ascencio est active, les gouvernements ont imposé la fermeture des commerces durant le confinement avec pour exception le secteur alimentaire et certains commerces de première nécessité. Depuis le mois d'avril, afin de soulager la trésorerie de ses locataires non alimentaires en souffrance, Ascencio est passée d'une facturation trimestrielle par anticipation à une facturation mensuelle des loyers et travaille à une réduction optimale des charges locatives.

Ascencio assure un dialogue responsable avec ses clients pour les aider à faire face aux défis de cette crise et cibler les enjeux respectifs de chaque partie .

De bonnes bases en temps de crise

Ascencio dispose d'une base de locataires solide avec 40% de ses revenus générés par le secteur alimentaire dont les commerces restent ouverts durant la crise. 90% des revenus locatifs proviennent d'enseignes multinationales ou nationales. Le taux d'occupation s'élève à 97,1% au 31 mars 2020.

Limitation des Capex

Pour les nouveaux investissements et arbitrages du portefeuille, Ascencio adopte une approche particulièrement prudente dans les circonstances actuelles. Il en va de même pour ses Capex (charges d'entretien et de rénovation des immeubles) dont le budget annuel est de 1,8 million d'euros et pour lequel, sur le 2e trimestre de l'exercice en cours, Ascencio limitera ses dépenses aux travaux dont le report ne pourra être envisagé.

Avec un ratio d'endettement de 48% à l'issue de l'acquisition de 5 supermarchés alimentaires en France le 6 mars 2020, Ascencio bénéficie d'un bilan solide dans le contexte actuel. La Société dispose de lignes de crédit bancaires confirmées de 303,5 millions d'euros, dont seuls 10 millions EUR viennent à échéance au cours des 22 prochains mois. Le montant inutilisé sur ces lignes de crédit permet de couvrir les échéances de papier commercial et les besoins de financement jusqu'à la fin de l'exercice en cours.

Pas de variation significative des justes valeurs

A la date de la clôture semestrielle du 31 mars 2020, tout en prenant en considération la période actuelle de confinement, les experts indépendants ne rapportent pas de variation significative des justes valeurs des actifs d'Ascencio en raison de la crise actuelle.

Conformément à la 'Valuation Practice Alert' du 2 avril 2020 publiée par le Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), le rapport des experts évaluateurs indépendants mentionnera toutefois qu'il aura été réalisé en tenant compte d'une 'material evaluation uncertainty', telle que définie par les normes du RICS.

Tel qu'annoncé par son calendrier financier, les résultats semestriels d'Ascencio, ainsi qu'une mise à jour de l'impact du Covid-19 sur ses activités seront communiqués le 12 juin 2020.