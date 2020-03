Coronavirus : quelles sont les dispositions chez Bouygues Telecom ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte sanitaire actuel, Bouygues Telecom se mobilise pour permettre à chacun de rester en lien avec ses proches et son environnement professionnel.

Bouygues Telecom mobilisé

Face à l'épidémie de Coronavirus qui nous touche depuis plusieurs semaines, nous sommes conscients des difficultés que nombre d'entre vous vivent au quotidien et comprenons les inquiétudes qui pourraient être les vôtres. Nous sommes tous concernés et devons tous agir ensemble pour préserver la santé de chacun. Dans ce contexte, sachez que l'ensemble des collaborateurs de Bouygues Telecom est mobilisé pour que vous puissiez communiquer dans les meilleures conditions, avec vos proches, vos amis et collègues et pour que vous puissiez profiter de vos services internet et TV pour vous distraire et partager des moments en famille , indique l'opérateur de téléphonie, filiale du Groupe Bouygues.

Des roulements de travail

Bouygues Telecom poursuit : Nous devons aussi veiller à la sécurité de nos collaborateurs dans le cadre des recommandations actuelles des autorités. Nos équipes techniques sont organisées par roulement pour assurer une supervision permanente de notre réseau afin de maintenir la qualité de service fixe et mobile, durant cette période .

Prise en charge des demandes urgentes

Malgré les contraintes liées à cette crise sanitaire, nous faisons tout notre possible pour que nos conseillers de clientèle puissent prendre en charge vos demandes les plus urgentes.

Pour les demandes courantes, Bouygues Telecom recommande d'utiliser son espace client et de télécharger l'application espace client. Elle permet de réaliser des diagnostics précis de ligne Bbox, en cas de problème.

Si un technicien doit intervenir au domicile de particuliers, Bouygues Telecom informe au préalable, et assure prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection du client et de l'intervenant.

Les boutiques Bouygues Telecom sont actuellement fermées.