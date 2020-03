Coronavirus : quel impact pour METabolic EXplorer ?

Coronavirus : quel impact pour METabolic EXplorer ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Face à la crise sanitaire actuelle, suite aux annonces du gouvernement du 16 mars 2020 et afin de respecter les mesures d'hygiène et de confinement mises en place dans le pays, METabolic EXplorer a annoncé le 17 mars 2020, avoir mis en place un plan de continuité et décidé de réduire temporairement ses activités tout en préservant ses actifs stratégiques matériels et immatériels.

Les mesures restrictives nécessaires pour préserver la santé de ses salariés et pour permettre une reprise de l'activité normale dans les meilleures conditions possibles ont donc été mises en oeuvre notamment du télétravail afin d'assurer les fonctions tertiaires de l'entreprise et le support nécessaire à sa filiale METEX Noovista.

Plusieurs sous-traitants et fournisseurs impliqués dans la construction de l'unité METEX Noovista ont notifié la société de suspensions temporaires de leurs activités.

A ce jour, tout en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité visant à protéger les personnels, le chantier reste ouvert et certains travaux se poursuivent avec un nombre restreint de salariés. Le groupe travaille sur la mise en oeuvre de mesures permettant une reprise de l'ensemble des travaux dans les meilleures conditions possibles tout en limitant au maximum l'impact de cette crise sanitaire sur le planning initial de construction.

Dans tous les cas, l'épidémie de COVID-19 aura un impact sur les activités du Groupe et les perspectives 2020 qu'il n'est pas possible de quantifier à ce stade.