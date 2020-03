Coronavirus : quel impact pour McPhy Energy ?

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — Face à la pandémie de Covid-19, McPhyEnergy a souhaité réagir dès que possible en prenant des dispositions adaptées pour assurer la protection de l'ensemble de ses collaborateurs, de ses clients et partenaires. Le télétravail a ainsi été généralisé pour les collaborateurs dont l'activité le permet.

Activité suspendue en Italie

Suite aux différentes mesures gouvernementales annoncées depuis la communication des résultats annuels 2019 du Groupe, les activités d'assemblage d'électrolyseurs et de production de stacks du site de San Miniato en Italie ont été temporairement suspendues depuis le 23 mars dernier pour une durée d'un mois. Les autres sites de production de McPhy restent, à date, opérationnels avec des ressources limitées et des conditions de sécurité renforcées.

Par ailleurs, des plans de continuité d'activité ont été mis en place sur l'ensemble des sites du Groupe, dans le strict respect des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé et des mesures prises par les autorités des différents pays dans lesquels le Groupe opère.

Evaluation en cours de l'impact sur 2020

La pandémie de Covid-19 aura un impact sur les activités du Groupe et les perspectives 2020 qu'il est difficile de quantifier à la date du présent communiqué de presse, notamment parce que l'évolution et l'étendue de la pandémie, ainsi que la durée des mesures de confinement prises par les gouvernements, restent incertaines.

Le Groupe évalue actuellement ces impacts et met régulièrement à jour ses estimations en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, afin d'adapter au mieux les mesures de continuité de l'activité et de protection de ses salariés.

Recherche de trésorerie

Dans ce contexte inédit, des réductions de coûts et le report d'échéances en matières fiscales et sociales ont été mis en place, étant précisé que le Groupe étudie différentes possibilités visant à anticiper ses futurs besoins de trésorerie et de fonds de roulement supplémentaires liés à la poursuite de la crise sanitaire dans les prochains mois.

MacPhy Energy rappelle disposer de 13 ME de trésorerie à fin décembre 2019.