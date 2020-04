Coronavirus : quel impact de la crise pour Agripower ?

Coronavirus : quel impact de la crise pour Agripower ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie du virus Covid-19 et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars, Agripower est impactée par le ralentissement des chantiers, compte-tenu des difficultés à organiser la livraison du matériel, dont une partie est en provenance d'autre pays. La société subit également le ralentissement de l'intervention de sociétés partenaires ou de main-d'oeuvre sur site. Un service minimum incluant le SAV a été organisé tout en veillant au strict respect des consignes sanitaires imposées par le gouvernement.

Agripower pâtit également du ralentissement de ses activités commerciales, notamment sur les unités de méthanisation individuelles, lié aux mesures de confinement.

Dans ce contexte, la Agripower a mis en oeuvre les différentes mesures à disposition sur le plan réglementaire et financier -chômage partiel, télétravail - afin de s'adapter à la réduction d'activité sur le 2e semestre 2019-2020, induite par ces mesures de confinement.

Le management d'Agripower assure suivre de près l'évolution de la situation . Il tiendra le marché informé de toute évolution notable sur son activité.

La société se dit confiante dans sa capacité à reprendre rapidement son activité dès que la conjoncture le permettra .

Solidité financière et bon carnet de commandes

Positionné sur un marché où la demande est croissante et soutenue par la nécessité de la transition énergétique, Agripower réaffirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2023 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.

Rappelons qu'Agripower vient d'annoncer avoir dégagé un bénéfice de 314 kE au 1er semestre de son exercice 2019-2020 pour 5,17 ME de chiffre d'affaires. Elle a indiqué disposer d'un carnet de commandes de 31,5 ME à réaliser d'ici 2022, soit plus de 4 fois le chiffre d'affaires du dernier exercice. Sa structure financière est solide avec 4,5 ME de capitaux propres et une trésorerie disponible de 6 ME. Sa dette financière est de 1,5 ME.