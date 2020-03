Coronavirus : quel est l'impact de la crise sanitaire sur Delfingen ?

Coronavirus : quel est l'impact de la crise sanitaire sur Delfingen ?









Crédit photo © Delfingen

(Boursier.com) — Face à la pandémie de COVID-19, Delfingen prend les dispositions les plus adaptées à cette situation exceptionnelle afin d'assurer au mieux la protection de l'ensemble de ses collaborateurs, dans le respect des mesures prises par les gouvernements des différents pays dans lesquels le Groupe est présent. Le marché automobile est particulièrement touché par cette crise, avec de nombreuses fermetures d'usines de la part des constructeurs et équipementiers partout à travers le monde. Par conséquent, la production automobile est en forte baisse, et Delfingen anticipe que cette situation puisse durer jusqu'à la fin du premier semestre , explique le groupe.

Dans ce contexte de marché difficile, Delfingen adapte en permanence le niveau d'activité de ses sites, dont certains ont été partiellement ou totalement fermés, d'abord en Asie, puis, à présent, en Europe et sur la région Amériques. A contrario, nos usines chinoises, y compris celle de Wuhan, ont progressivement redémarré.

Renforcement financier

D'autre part, des mesures ont immédiatement été prises afin de limiter les effets négatifs sur le résultat opérationnel et le cash-flow. Delfingen met en place, avec le soutien de son pool bancaire et de BPI France, des outils de financement afin de faire face aux aléas de cette crise.