Coronavirus : Parot sera impacté sur ses états financiers 2020

(Boursier.com) — Groupe Parot, qui a publié pour l'année 2019 un résultat net en perte de -5,1 ME (-2,9 ME en 2018), enregistre un endettement financier brut stable sur la période. Il passe de 76,2 ME à 76,1 ME, malgré une augmentation nette des moyens termes de +3,1 ME en raison de la souscription d'emprunts ayant financé l'acquisition des SCI "ex-Behra" pour 7,4 ME.

Les lignes de crédit de financement dédiées au stock ont baissé de -3,3 ME, traduisant l'impact de la baisse des stocks nets sur l'exercice sur les lignes de financements bancaires. Toutefois l'endettement net financier progresse de +5,3 ME sur l'exercice, mais recule au second semestre de -2,2 ME.

Cession du pôle Premium

Les actions de recentrage menées à un rythme accéléré depuis le 1er trimestre 2019 viennent de s'achever par la cession, le 30 avril avec effet rétroactif au 31 mars, du Pôle Premium du Groupe comprenant les marques BMW et Mini.

Quelles perspectives pour 2020 ?

Sur la base des performances 2019 du périmètre au 1er avril 2020, et avant que n'éclate la crise du Covid-19, le groupe était en mesure de confirmer son redressement. Conformément à ses engagements, le Groupe Parot anticipait pour 2020 une croissance organique rentable, et le retour à une génération de cash satisfaisante.

Cependant, les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 à la fin du 1er trimestre 2020, sans pour autant compromettre totalement la continuité de l'activité. Le Groupe a, depuis le 14 mars, pris toutes les dispositions nécessaires pour l'ensemble de ses activités avec pour objectif premier de préserver la santé de ses collaborateurs et de ses clients.

Depuis, le Groupe s'adapte en temps réel au contexte inédit dans lequel le pays est plongé pour réagir au mieux aux événements tout en maintenant au maximum ses activités. A fin avril, si les concessions restent fermées au public, les activités de service et la vente de pièces détachées reprennent progressivement un niveau d'activité satisfaisant. La livraison des véhicules, neufs ou occasions, devrait reprendre dans la 2e quinzaine de mai.

Sans être dans l'immédiat en mesure de le chiffrer avec précision compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, le Groupe s'attend à un impact négatif sur ses états financiers 2020, plus particulièrement sur le second trimestre 2020.