Coronavirus : Osmozis fait le point

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Osmozis fait le point sur son activité dans le contexte exceptionnel provoqué par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19)...

Osmozis a déployé, dès les annonces gouvernementales précisées, un plan d'action visant à permettre la poursuite de ses activités durant la crise sanitaire actuelle, tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses collaborateurs et de leurs proches.

Grâce à la mise en place d'outils digitaux et de solutions "Cloud", le télétravail a pu être rapidement généralisé pour la grande majorité des effectifs. En outre, les activités d'Osmozis sur le terrain d'études d'ingénierie, de SAV et d'installation de réseaux Wifi et d'objets connectés, essentielles en cette période pour l'accès à internet de nombreux résidents de campings et centre de vacances, se poursuivent.

Dans ce cadre, le Groupe a ainsi mis en oeuvre toutes les recommandations en matière de distanciation, tout en renforçant fortement les mesures d'hygiène de précaution, avec des interventions sur le terrain en équipes réduites au minimum, permettant d'éviter au maximum les contacts.

Toutefois, le confinement généralisé en Europe a entraîné la fermeture temporaire des campings aux vacanciers, entraînant une baisse mécanique de la facturation directe des abonnements d'accès internet Wifi dans le cadre des contrats " Partage1", avec un impact maîtrisé à ce stade sur le chiffre d'affaires compte tenu de la saisonnalité de l'activité très concentrée sur les mois de juillet et août.

Le Groupe fera appel si besoin à l'éventail de mesures mis en place par le gouvernement français et les banques durant cette période et fera un premier point d'étape à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires semestriel.