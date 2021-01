Coronavirus : Orano, Air Captif et Cir Médical co-développent une chambre gonflable à atmosphère contrôlée pour protéger malades et soignants

Coronavirus : Orano, Air Captif et Cir Médical co-développent une chambre gonflable à atmosphère contrôlée pour protéger malades et soignants









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Orano, la start-up Air Captif et Cir Médical (équipementier pour urgentistes) ont développé en partenariat une chambre à atmosphère contrôlée gonflable, conçue pour remédier à la saturation des hôpitaux dans le contexte d'urgence sanitaire dû à la pandémie de Covid-19.

Déployé en 40 minutes, ce dispositif se présente comme une structure gonflable abritant une chambre étanche. Cette chambre dispose d'un système de ventilation en dépression développé par Orano, permettant de garantir un confinement statique et dynamique et de protéger non seulement le malade mais aussi les soignants des risques de contamination. Le concept peut être installé facilement par deux opérateurs. Il est modulaire, réutilisable et peut-être déployé sous de multiples formes allant de 2 à plus de 50 m2. En fonction des besoins, la chambre gonflable peut être montée dans un bâtiment, un hangar, un laboratoire, un avion voire dans un hélicoptère pour isoler des patients contaminés.

Outre son application dans le domaine médical, cette chambre s'adapte aux besoins des secteurs de l'aérospatial, la pharmacie, la chimie fine, les biotechnologies et l'électronique.

Dans le cadre du développement du concept, Orano s'est appuyé sur l'expertise des équipes Orano Projets, spécialisées dans l'ingénierie des systèmes complexes de ventilation qui permettent d'arrêter 99% des particules de la taille d'un virus.