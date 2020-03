Coronavirus : Noxxon Pharma poursuit ses recrutements cliniques

(Boursier.com) — Noxxon Pharma NV fait le point sur les mesures prises en réponse à l'impact potentiel du COVID-19 sur ses activités et son essai clinique en cours dans le cancer du cerveau.

Conformément aux lignes directrices publiées le 20 mars 20201 par l'Agence Européenne du Médicament (EMA), Noxxon a procédé à une évaluation critique des risques et des bienfaits de la poursuite du traitement et du recrutement de nouveaux patients dans son essai clinique évaluant l'association de NOX-A12 avec la radiothérapie en traitement de première ligne chez des patients souffrant d'un cancer du cerveau. A l'issue d'une évaluation et de discussions approfondies avec l'instigateur-coordinateur et d'autres parties prenantes impliquées dans l'essai, il a été décidé de poursuivre à la fois le traitement des patients déjà recrutés et le recrutement de patients supplémentaires.

"La sécurité des patients, du personnel hospitalier, ainsi que la gravité de la maladie étudiée et le nombre d'options de traitement limitées disponibles à ce jour sont autant de facteurs qui ont pesé dans cette décision", indique Noxxon Pharma.

L'ensemble des centres cliniques continuera le traitement des patients déjà recrutés et 2 des 3 centres vont recruter de nouveaux patients comme prévu.

Compte tenu des retards dus au COVID-19 et à d'autres facteurs, Noxxon prévoit de faire participer d'autres centres cliniques à l'essai, afin d'accroître ses capacités de recrutement.

En télétravail

Au niveau opérationnel, l'ensemble du personnel de Noxxon est en mesure de travailler à distance et d'assurer ses fonctions normalement. La présence physique et les réunions en face à face ont été remplacées par des appels téléphoniques et des visioconférences, quand la situation le permettait, tout en préservant la capacité de la société et de ses partenaires à soutenir les centres cliniques participant à l'essai. La nécessité de poursuivre le télétravail sera évaluée périodiquement et les réglementations gouvernementales applicables seront respectées.

Réflexion sur le financement

La préparation des résultats financiers est en bonne voie. La société devrait publier son Rapport annuel 2019 avant fin avril 2020.

Concernant le financement, les négociations se poursuivent avec les investisseurs intéressés, en dépit de la situation des marchés financiers et des interdictions de déplacement.

La société relève néanmoins que les récents événements mondiaux ont eu un impact sur la typologie des investisseurs susceptibles d'envisager de soutenir les small-cap européennes de biotechnologie. Dans ce contexte, tout en réitérant sa confiance dans sa capacité à continuer de se financer, la direction estime qu'à court terme il conviendra de "privilégier les solutions de financement alternatives aux augmentations de capital importantes au travers de placements privés".