Coronavirus : Moulinvest adopte des mesures conservatoires

(Boursier.com) — Le Groupe Moulinvest annonce la mise en oeuvre de mesures conservatoires pour faire face à l'épidémie de coronavirus. L'activité du groupe, jusqu'à présent dynamique, est désormais lourdement touchée par le ralentissement des ventes en France et à l'étranger, et en particulier auprès des partenaires distributeurs et négoces spécialisés.

Chômage partiel

Pour faire face à une situation inédite , la direction du Groupe Moulinvest, a d'emblée pris des dispositions actives afin d'assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel. Parmi les mesures adoptées, le Groupe réduit drastiquement ses volumes d'achats et opte pour la mise en chômage partiel d'une partie significative de ses effectifs pour une période initiale de 15 jours.

L'activité de cogénération va être maintenue jusqu'à nouvel ordre ainsi que des opérations de maintenance et de paramétrage des nouveaux équipements de production.

Ces dispositions seront réévaluées en fonction de l'évolution de la situation.