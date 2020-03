Coronavirus : Miliboo fait le point !

(Boursier.com) — Miliboo fait le point sur le maintien et la continuation de son activité suite aux diverses mesures sanitaires prises par le gouvernement. La marque digitale d'ameublement explique avoir réagi dès les premières annonces gouvernementales. Fort de son ADN technologique, le Groupe a ainsi mis en place des outils digitaux performants pour permettre à 100% de ses collaborateurs de télétravailler (hors boutiques), et ce dans les meilleures conditions.

Service en ligne complètement opérationnel

L'ensemble des différents services a pu maintenir l'intégralité de l'activité et la vente en ligne sur le site qui est resté pleinement opérationnel.

Grâce à la mise en place de solutions (téléphonie sur IP, VPN, outils collaboratifs...), l'ensemble des services, dont le service commercial et le SAV, restent mobilisés à 100% et maintiennent un contact téléphonique permanent et qualitatif avec les clients. La marque a aussi mis en place un chat intuitif et performant pour s'adapter à ce nouveau contexte et pouvoir encore améliorer les délais de réponse.

Ces derniers jours, Miliboo a déployé, avec l'ensemble de ses partenaires transporteurs, un service de livraison respectant des conditions sanitaires strictes afin de contribuer à la sécurité de tous. Un service de livraison sans contact physique est désormais actif sur l'ensemble de l'offre.

Niveau de stock satisfaisant

Dans le contexte actuel, Miliboo annonce disposer d'un niveau de stock satisfaisant et des canaux d'approvisionnement appropriés afin de livrer en France, en Espagne et en Italie, pour satisfaire la demande. Par ailleurs, Miliboo propose également à ses clients de différer la date d'expédition et de livraison de leurs achats s'ils le souhaitent.

Miliboo indique également que ses fournisseurs chinois ont repris progressivement leur production et qu'à ce jour les usines chinoises produisent dans des conditions normales.

Deux boutiques fermées

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les deux boutiques physiques de Paris et de Lyon sont fermées depuis le 16 mars. Jusqu'à nouvel ordre, le personnel des boutiques font l'objet de mesures de chômage partiel.

Miliboo suit de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.