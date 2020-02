Coronavirus : Microsoft lance à son tour un avertissement sur ses ventes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après Apple, la semaine dernière, c'est au tour de Microsoft de lancer mercredi soir un avertissement sur ses ventes du 3e trimestre fiscal en cours, en raison des effets négatifs du coronavirus Covid-19. Le groupe a prévenu après la clôture de Wall Street qu'il n'atteindrait pas les objectifs de chiffre d'affaires fixés le 29 janvier lors de la publication de ses comptes du 1er trimestre fiscal.

L'annonce a fait chuter le cours de Microsoft de plus de 1% dans les cotations électroniques après la clôture. Le titre a cédé plus de 9% sur les 5 dernières séances, mais il gagne encore 8% depuis le 1er janvier et près de 52% depuis un an.

Le groupe a cité "l'incertitude concernant la situation de santé publique en Chine", qui a impacté les ventes de son système d'exploitation Windows et de sa gamme de produits Surface (PC et tablettes). Par conséquent, la division "More Personal Computing" (qui inclut le licences Windows et les produits Surface) ne devrait pas atteindre l'objectif initial de 10,75 à 11,15 milliards de dollars de ventes pour le trimestre en cours. Les prévisions pour les autres divisions du groupe n'ont en revanche pas été modifiées.

Selon des sources citées mercredi par le 'Nikkei Asian Review', Microsoft envisage de déplacer une partie de la production de ses produits Surface hors de Chine, mais le groupe américain n'a pas commenté ces informations de presse.