Coronavirus : Mecelec est "incapable de déterminer l'impact global de la crise sur l'exercice"

(Boursier.com) — Mecelec, qui a publié des comptes 2019 montrant un résultat net de 0,5 ME (0,9 ME en 2018) accompagné d'une bonne appréciation de fonds propres, a confirmé son plan de marche en dépit de la crise sanitaire COVID-19.

Pour 2019, les fonds propres s'établissent à 10,2 ME (3,2 ME en 2018). L'entreprise dispose d'une trésorerie disponible au 31 décembre 2019 de 4 ME. Elle lui permet d'être confiante dans la traversée de cette crise sans précédent .

En effet, en dépit de la crise sanitaire, la stratégie du Groupe Mecelec demeure inchangée. Malgré l'impact encore non mesurable de la crise sanitaire, l'entreprise reste portée par une proposition innovante, le développement de sa politique RSE, et un déploiement géographique ciblé. Son carnet de commandes s'établit à date à 8 ME (+14% à date).

Alors que Mecelec Composites poursuit activement le déploiement des trois volets de son plan 2019 - 2022 : Innovation, International, et RSE, la propagation du COVID-19, épreuve sans précédent pour notre histoire moderne, est venue perturber notre monde et notre économie. Malgré la mise en place de toutes les mesures sanitaires destinées à éviter la propagation de ce virus, et après consultation des instances représentatives du personnel, nous avons décidé d'organiser différemment notre production, privilégiant la sécurité et la santé de chacun, et d'avoir recours aux mesures de chômage partiel proposées par le Gouvernement pour une période reconductible. Mobilisés pour assurer le meilleur service possible à nos clients, nous sommes à ce jour dans l'impossibilité de déterminer l'impact global qu'aura cette crise sur l'ensemble de l'exercice , indique Bénédicte Durand, Directeur Général de Mecelec.

