Coronavirus : Manitou ne verse pas de dividende pour le moment

(Boursier.com) — Dans le contexte exceptionnel de la crise du Covid-19, le Conseil d'administration de Manitou a pris la décision de renoncer au versement d'un dividende au titre de 2019.

Le Conseil d'administration de Manitou renonce à la proposition de versement du dividende de 0,78 euro par action qui avait été initialement annoncée lors de la publication des résultats annuels 2019.

Le Conseil d'administration pourra, après le 1er octobre et sous réserve du contexte, réunir une Assemblée générale afin de procéder à une distribution de réserve pour ses actionnaires, se substituant au dividende.

Assemblée Générale à strict huis clos

Dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le gouvernement, le Conseil a décidé de convoquer sa prochaine Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le 18 juin 2020 à huis clos. Elle se tiendra au siège social de la société, à Ancenis-Saint Géréon sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ce contexte, les actionnaires seront informés de cette modalité de tenue de l'Assemblée dans le cadre de l'avis préalable à l'Assemblée, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, qui sera publié dans les délais réglementaires au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO).

Modalités de tenue de l'AG

Compte tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'Assemblée, ni de s'y faire représenter physiquement, ces derniers pourront uniquement voter par correspondance ou donner pouvoir au Président par correspondance en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Les modalités de vote par mandat seront adaptées en fonction des dispositions réglementaires.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site de la société (rubrique investisseurs) qui sera actualisée pour tenir compte des éventuelles évolutions réglementaires et/ou des recommandations de l'Autorité des marchés financiers susceptibles d'intervenir avant l'Assemblée générale.

Les formulaires de vote seront envoyés aux actionnaires au nominatif avec la convocation et mis en ligne sur le site internet avec la documentation relative à l'Assemblée générale, dans les délais légaux.

Exceptionnellement, compte tenu du fait que les actionnaires ne pourront pas poser de questions orales ni proposer des amendements ou résolutions nouvelles pendant l'Assemblée générale, la société a décidé d'accepter de recevoir et de traiter les questions écrites des actionnaires envoyées par mail (ag2020@manitou-group.com) accompagnées de l'attestation d'inscription en compte, après la date limite réglementaire, jusqu'au 16 juin (8h heure de Paris).

La société y répondra dans le compte-rendu de l'Assemblée qui sera publié sur son site dans la rubrique "Assemblées générales".

L'Assemblée générale du 18 juin sera filmée et consultable en différé à l'issue de celle-ci sur le site de la société à la rubrique "Assemblées générales".