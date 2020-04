Coronavirus : les mesures prises par Clasquin ; pas de dividende

(Boursier.com) — La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19, qui frappe la quasi-totalité de la planète, est en train d'entraîner une grave récession qui affecte très significativement les échanges mondiaux. A date, il n'est pas possible d'évaluer précisément la profondeur et la durée de la crise. Le Groupe Clasquin inscrit sa vision 2020 dans cet environnement, sans oublier que ces périodes de crise, indéniablement difficiles et risquées, sont aussi des périodes d'opportunités.

Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour à la fois assurer la sécurité de nos salariés et la continuité de nos opérations. De façon à ajuster l'entreprise au niveau d'activité, nous avons mis en place un plan draconien d'abaissement du point mort : activité partielle, renégociation de loyers, baisse de salaires des dirigeants et de cadres, renégociation de charges d'exploitation, tout en conservant intact notre savoir-faire et notre capacité à nous redévelopper le moment venu , explique le management du groupe qui poursuit : Nous avons simultanément travaillé sur la sécurisation de notre cash .

Finances sécurisées

Pour mémoire, grâce à la signature d'un crédit syndiqué avec un pool de 8 banques en novembre 2019, Clasquin a sécurisé ses financements court et moyen terme. Le groupe bénéficie notamment d'une ligne court terme confirmée de 30 millions d'euros sous forme de RCF. Nous avons également obtenu de nos banques un report de 6 mois de l'ensemble des échéances et bénéficié de la part de plusieurs administrations de reports de charges. Ces mesures destinées à préserver notre trésorerie et la sécurisation de nos financements nous permettent d'être confiants dans notre capacité à traverser la crise économique actuelle , explique le management de Clasquin.

L'activité du 1er trimestre 2020 sera communiquée comme annoncé le 30 avril 2020.

Pas de dividende

Compte-tenu de cette situation liée à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'administration de Clasquin, réuni le 21 avril, a décidé de proposer à l'Assemblée générale mixte du 10 juin 2020 de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019 et d'affecter le résultat de l'exercice en totalité en report à nouveau.

L'Assemblée générale mixte du 10 juin 2020 se tiendra à huis-clos, à savoir hors de la présence physique des actionnaires.

Le Conseil d'administration a toutefois donné pouvoir au Directeur Général pour préciser les modalités définitives de participation à l'Assemblée générale des actionnaires au vu des évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement aux présentes.