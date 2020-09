Coronavirus : le tournage de Batman suspendu

(Boursier.com) — Le tournage du nouveau Batman a été interrompu, le Britannique Robert Pattinson, rôle principal du film, ayant été testé positif au coronavirus. C'est ce que rapportent les médias américains. Les studios Warner ont quant à eux seulement indiqué qu'un membre de production de 'The Batman' avait été testé positif. Ainsi, le tournage du long-métrage est temporairement suspendu. Le Hollywood Reporter, Variety et Vanity Fair, citant leurs sources respectives, affirment que c'est bien Pattinson qui a été contaminé par le virus. La réalisation du film avait déjà été interrompue en mars du fait du covid-19 et venait juste de reprendre.