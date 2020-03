Coronavirus : le parc Disneyland de Californie fermé par précaution

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après Shanghai, Hong Kong et Tokyo, Walt Disney a annoncé la fermeture de son parcs de loisirs en Californie face à la menace de propagation du coronavirus. Le groupe n'a en revanche pas donné d'informations sur son parc de Floride, qui reste donc ouvert jusqu'à nouvel ordre.

L'action Walt Disney a plongé de 13% jeudi pour terminer à 91,81$ à Wall Street, avant même cette annonce. Il abandonnait encore 2% dans les cotations électroniques après la clôture. Le titre a plongé de 35% depuis un mois.

Le parc Disneyland d'Anaheim, près de Los Angeles a ainsi annoncé jeudi qu'il allait fermer ses portes à partir de ce samedi 14 mars et jusqu'à la fin du mois par principe de précaution contre le coronavirus. "Même si aucun cas de Covid-19 n'a été signalé à Disneyland Resort", le parc d'attractions, l'un des plus connus et fréquentés au monde, a pris cette décision conformément aux préconisations du gouverneur de Californie demandant la suspension de tous les rassemblements "non-essentiels" de plus de 250 personnes et "dans l'intérêt de nos visiteurs et employés", a expliqué un porte-parole.

Des mesures prises à Disneyland Paris

En France, Disneyland Paris reste lui aussi ouvert, mais les spectacles et les parades du parc d'attractions ont été annulés jusqu'au 15 avril en raison du coronavirus. Disneyland Paris qui accueille quelque 15 millions de visiteurs par an, Disneyland Paris a aussi ajusté et aménagé les capacités d'accueil de ses files d'attente, de ses théâtres, de deux de ses restaurants et de sa plus grande boutique.

Au sein des équipes du parc, trois employés de maintenance travaillant de nuit - et n'étant pas en contact avec le public - ont été testés positifs au coronavirus.

Tokyo et Hong Kong restent fermés, Disneyland Shanghai rouvre partiellement

Depuis Noël, Walt Disney avait déjà été contraint de fermer ses parcs de Hong Kong (depuis le 26 décembre) et de Shanghai (depuis le 25 décembre). En outre, depuis le 29 février, les complexes japonais Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea ont été fermés et le resteront jusqà la fin avriln a précisé le groupe mercredi.

Seule petite consolation pour le géant américain des loisirs : la situation sanitaire s'étant améliorée en Chine, le complexe Disneyland Shanghai a pu être partiellement rouvert depuis lundi. Le parc d'attraction proprement dit reste fermé, mais "un nombre limité" de boutiques, de restaurants et un hôtel ont repris leurs activités.

Lors de la publication des comptes du 4e trimestre, Christine McCarthy, la directrice financière de Walt Disney, avait estimé que si les deux parcs chinois (Hong Kong et Shanghai) restaient inaccessibles pendant 2 mois, cela pourrait entraîner une perte opérationnelle de 280 millions de dollars pour le groupe, dont 135 M$ à Shanghai et 145 M$ à Hong Kong.