Coronavirus : le management de Technicolor réduit son salaire

(Boursier.com) — Technicolor effectue un nouveau point d'actualité sur la pandémie Covid-19. La société dit suivre de près l'évolution de la pandémie Covid-19 qui a touché presque toutes les entreprises du monde .

L'effet sur Technicolor a été significatif même si le Groupe a été en mesure d'apporter les solutions techniques nécessaires pour garantir, dans la mesure du possible, des conditions de travail sécurisées à distance pour un nombre élevé de salariés. Les restrictions imposées pour empêcher la propagation du virus limitent actuellement les activités de Technicolor sur plusieurs marchés dont la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Canada et les Etats-Unis.

En raison de la nature sans précédent de la crise du COVID-19 et de l'incertitude de ses conséquences, il n'est pas encore possible pour le Groupe d'évaluer l'impact financier.

Dans les Services de Production, l'activité Publicité continue de bénéficier de la demande de certains clients, grâce notamment à de nouveaux contrats remportés fin mars et début avril. Cependant, la demande dépend de la situation macroéconomique mondiale, qui continue évidemment de se détériorer.

Dans Maison Connectée, les chaînes logistiques et d'approvisionnement mondiales ont été perturbées par les fermetures de pays, en particulier en Asie. Depuis lors, l'offre est revenue presque à la normale. La demande se maintient bien en Amérique du Nord, avec de nouvelles commandes importantes provenant de clients majeurs. La demande dans le reste du monde est mitigée, certaines régions étant affectées par la détérioration de la situation macroéconomique.

Dans les Services DVD, les cinémas étant fermés, de nombreux studios retardent la sortie de leurs films. Cependant, la demande pour le catalogue résiste assez bien, le public continuant à revoir des émissions et films populaires. Jusqu'à présent, la production s'est poursuivie sans interruption, bien que l'évolution récente des décisions des autorités compétentes pour lutter contre le virus entraîne une menace permanente de fermeture d'usines.

Pilotage de la liquidité

Dans l'ensemble, les incertitudes sur la durée de cette crise mondiale renforcent la nécessité d'accroître les mesures en termes de gestion de la liquidité et de réduction des coûts afin de soutenir l'activité. Technicolor a ainsi gelé toutes les dépenses non critiques, notamment celles d'investissement, en limitant les dépenses à ce qui est nécessaire à la livraison de produits et services aux clients, pour assurer la sécurité de nos employés et pour permettre des économies de coûts en 2020. Les équipes Finance cherchent à identifier et utiliser le soutien gouvernemental offert aux entreprises dans les pays dans lesquels Technicolor est présent.

De plus, le groupe travaille à la revue de ses objectifs de vente et à la mise à jour du budget 2020, incluant des plans de réduction de coûts.

En plus de s'appliquer lui-même une réduction de salaire de 25%, Richard Moat a demandé aux membres du Comité exécutif de consentir une réduction de 20% et encourage tous ses employés à participer à cet effort sur une base volontaire.

Dans le lutte contre la pandémie

Technicolor explore des initiatives pour participer à l'effort général de lutte contre la pandémie. Le groupe met en oeuvre les actions suivantes :

- Offrir une aide logistique aux gouvernements, en utilisant les capacités de Services DVD en matière de distribution pour faire face à une demande croissante de fournitures médicales ;

- Offrir aux gouvernements, aux ONG et aux organisations de santé publique des services créatifs gratuits produits par ses studios pour des campagnes d'éducation publique ;

- Explorer des opportunités pour apporter notre support à nos clients du secteur des télécommunications qui fournissent leurs services aux travailleurs et aux industries critiques.