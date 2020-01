Coronavirus : le luxe et le tourisme à la peine en bourse

Coronavirus : le luxe et le tourisme à la peine en bourse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le renforcement des craintes relatives à la propagation de l'épidémie de coronavirus en Chine et à travers le monde pénalise une nouvelle fois fortement l'industrie du luxe et du tourisme en bourse. A Paris, LVMH, Kering et Accor pointent en queue de CAC40. Air France KLM, Hermès et SMCP ne sont pas épargnés. Plus de 2.700 personnes ont été contaminées et on dénombre désormais 81 victimes en Chine. Les autorités locales redoutent une poursuite de l'épidémie et ont annoncé ce week-end que les congés du Nouvel An lunaire seraient prolongés de trois jours, soit jusqu'au 2 février, afin de restreindre les déplacements.

Hong Kong a par ailleurs annoncé la fermeture de l'entrée de son territoire aux personnes ayant séjourné dans la province de Hubei alors que le parc d'attractions Disneyland situé dans l'ancienne colonie britannique a également été contraint de baisser le rideau. Une situation qui ne devrait guère favoriser l'activité dans une région, essentielle pour le secteur du luxe, qui souffre déjà depuis de longs mois des manifestations anti-Pékin.