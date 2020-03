Coronavirus : le e-store Barbara Bui reste ouvert

Coronavirus : le e-store Barbara Bui reste ouvert









Crédit photo © Barbara Bui

(Boursier.com) — Barbara Bui s'est conformé aux directives de l'Etat concernant ses magasins. L'enseigne de mode annonce à sa clientèle : C'est avec tristesse que nous avons dû fermer nos boutiques, et ce jusqu'à nouvel ordre, conformément aux directives du gouvernement. Cette situation est inédite pour nous, comme pour vous, et il est de notre devoir de faire le nécessaire afin de protéger votre santé et celle de nos collaborateurs. Malgré ces circonstances, notre e-store reste ouvert et opérationnel. Les livraisons des commandes sont assurées .

Dans ce contexte, les frais de port seront offerts pour les semaines à venir.