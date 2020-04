Coronavirus : la moitié de l'effectif d'Acheter-louer.fr en chômage partiel

Coronavirus : la moitié de l'effectif d'Acheter-louer.fr en chômage partiel









(Boursier.com) — Dans le cadre de la crise sanitaire inédite induite par la pandémie du Covid-19 qui a notamment pour conséquence une baisse d'activité de ses clients, professionnels de l'immobilier, Acheter-louer.fr s'est adaptée à la situation en prenant des mesures particulières et nécessaires afin de veiller à la santé de ses collaborateurs et de ses salariés, tout en maintenant la continuité et la pérennité de ses services.

50% de l'effectif en chômage partiel

La société a eu recours au dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement pour 9 salariés représentant 50% des effectifs. Les autres salariés poursuivent leurs activités en télétravail.

Si l'activité Print a dû être suspendue, en revanche la diffusion des annonces est maintenue sur le site internet. Par ailleurs, les bases de données de la société sont toujours exploitées et monétisées.

Le caractère évolutif et incertain de cette situation exceptionnelle et inédite ne permet pas à la société d'en estimer l'impact sur ses résultats. Toutefois, la situation financière solide de la société et sa trésorerie lui permettront de faire face à ses besoins de liquidités , assure la management d'Acheter-louer.

Acheter-louer.fr va continuer à suivre l'évolution de cette crise sanitaire et du contexte macro-économique. La société informera le marché des conséquences sur sa situation.